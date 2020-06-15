Переводчик, редактор, контент-менеджер

Профессиональный переводчик. Образование филологическое. Перевод устный и письменный с французского на русский и наоборот, с английского на русский и наоборот.Также на данных языках могу осуществлять написание текстов/редактуру/поиск и анализ информации, транскрибацию аудио или видео.Опыт работы в области перевода более 15 лет.Пишу, редактирую, облагораживаю тексты, в том числе для социальных сетей в сферах моих тематик.Тематики: общество и политика, образование, москвоведение, история искусства, история и теория музыки, элементарная теория музыки, музыкальная литература, история музыки, красота и мода, научные исследования, кинопроизводство, сауна дизайн, звукорежиссура, художественная литература, компьютеры и интернет, туризм и гостиничный бизнес, техническая документация, медицина, право.Занимаюсь редактированием аудио и созданием электронной музыки (основная DAW (программа для написания музыки, сведения и мастеринга) - Ableton Live, дополнительная - Cubase, программа для редактирования аудио Audacity), а также DJ-ингом.