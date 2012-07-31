Молодой дизайнер с опытом работы более 1 года. Исполню ваши заказы качественно, в срок и за приемлемую вам цену.

Имеется опыт работы с печатным и послепечатным оборудованием - макеты подготовлю грамотно, по вопросам печати всегда помогу советом, если требуется.

Хорошо владею основными графическими прграммами. Также занимаюсь обработкой фотографий, ретушью и коллажами.