Ксения Соколова instantRainbowinstantRainbow
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Молодой дизайнер с опытом работы более 1 года. Исполню ваши заказы качественно, в срок и за приемлемую вам цену.
Имеется опыт работы с печатным и послепечатным оборудованием - макеты подготовлю грамотно, по вопросам печати всегда помогу советом, если требуется.
Хорошо владею основными графическими прграммами. Также занимаюсь обработкой фотографий, ретушью и коллажами.
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Портфолио
- Фирменный стиль для марки одежды273 просмотра
- Рекламно-графический комплекс для магазина1150 просмотров
- Комплекс полиграфической продукции274 просмотра
- "Шапка" квартального календаря215 просмотров
- Каталог-буклет (обложка и пример разворота)300 просмотров