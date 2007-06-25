Занимаюсь журналистикой, копирайтингом и SEO-копирайтингом, рерайтингом, контент-менеджметом, написанием пресс-релизов. Пишу статьи на различные тематики. Иногда информацию беру из англоязычных источников, поэтому тексты уникальны и повторения в русскоязычных ресурсах не бывает.

Если Вас заинтересует моя кандидатура, я с удовольствием обсужу с Вами условия работы, но будьте уверены, что Ваши читатели смогут читать интересные и познавательные статьи ежедневно (при объёме текста 2-5 тыс. знаков).

E-mail: [email protected]

Написание текстов выступлений.

Вам необходимо выступить с речью на собрании, праздничном мероприятии, выпускном вечере или в кругу друзей?

Вам хочется, чтобы Ваша речь произвела впечатление на собравшихся и осталась в их памяти, а возможно ускорила продвижение по службе?

Вы страстно желаете, чтобы Вас оценили по достоинству, но выступая публично Вы теряетесь и не знаете о чем говорить?

Вы не нашли в себе способностей в написании эффективных выступлений или еще недостаточно развили это умение?

НЕ БЕДА!!! Знайте - в Вашем распоряжении неформальная компания «Internet-druzya», представленная опытными психологами-практиками и ораторами. Если Вам нужно подготовить и выступить с речью или докладом на определенную тему, мы в течение 2-х дней подготовим Вам такую речь, о которой «будут помнить в веках» и за это возьмем символическую сумму – 10 WMZ.

Свяжитесь с нами по E-mail: [email protected] и на Ваш электронный адрес придет письмо с подробной информацией о том, как получить готовую речь.

С глубоким уважением, искренне Ваши «Internet-druzya».