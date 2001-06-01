Нужен скрипт почтовой рассылки, похожего на Subscribe.ru где учитывается подписка на ресурс(тему) по регионам и размещение ресурса( темы) также по регионам, ведение статистики по кол-ву ресурсов, подписок, все это в разрезе регионов, подробнее после обсуждения