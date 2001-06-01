Нужен скрипт почтовой рассылки, похожего на Subscribe.ru где учитывается подписка на ресурс(тему) по регионам и размещение ресурса( темы) также по регионам, ведение статистики по кол-ву ресурсов, подписок, все это в разрезе регионов, подробнее после обсуждения
Резюме
Казаков Виталий Николаевич
Возраст: 25 лет
Образование:
1996-2001 Пензенский Государственный Университет
Факультет: Автоматизация и информационная техника
Специальность: Информационные системы в экономике
Опыт работы:
Компания
09.2003 - по должность: инженер администратор 1С
наст. вр.
11.2001-07.2003 Служба в Вооруженных Силах РФ
06.2001-11.2001 Сбербанк РФ г. Пенза
Должность: Инспектор отдела вкладов населения
Профессиональные навыки:
1) Установка и сопровождение пользовательского ПО
2) Администрирование 1С Предприятия
3) Знание типовых конфигураций 1С( Торговля и склад, Бухгалтерия, Зарплата и кадры)
4) Консультирование пользователей при работе с 1С
5) Знание языков программирования VBA, Delphi,Accsess.
Дополнительная информация:
Английский язык - средний уровень
- $250Веб-программирование13 заявокЗакрыт19 лет назад