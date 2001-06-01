invit

Виталий Казаков invit

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Резюме

Казаков Виталий Николаевич

Возраст: 25 лет

Образование:

1996-2001 Пензенский Государственный Университет

Факультет: Автоматизация и информационная техника

Специальность: Информационные системы в экономике

Опыт работы:

Компания

09.2003 - по должность: инженер администратор 1С

наст. вр.

11.2001-07.2003 Служба в Вооруженных Силах РФ

06.2001-11.2001 Сбербанк РФ г. Пенза

Должность: Инспектор отдела вкладов населения

Профессиональные навыки:

1) Установка и сопровождение пользовательского ПО

2) Администрирование 1С Предприятия

3) Знание типовых конфигураций 1С( Торговля и склад, Бухгалтерия, Зарплата и кадры)

4) Консультирование пользователей при работе с 1С

5) Знание языков программирования VBA, Delphi,Accsess.

Дополнительная информация:

Английский язык - средний уровень

Delphi

  • Скрипт почтовой рассылки

    $250

    Нужен скрипт почтовой рассылки, похожего на Subscribe.ru где учитывается подписка на ресурс(тему) по регионам и размещение ресурса( темы) также по регионам, ведение статистики по кол-ву ресурсов, подписок, все это в разрезе регионов, подробнее после обсуждения

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    19 лет назад