Транскрибация аудио/видео/фото.

Имею талант и навыки работы с любой информацией, в частности печатания информации с аудио/видео/сканов/фото и тд. - тематика разнообразная.

Делаю не из нужды - а из необходимости задействовать свои навыки, ибо действительно получаю удовольствие от своего таланта к мелкой моторике (печатание), концентрации и усидчивости - таковы особенности моего организма и ощущений.

Прекрасно оформляю информацию, убираю лишнюю "воду", систематизирую, рационализирую.