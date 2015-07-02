Оформление в соц сетях, сайтов
Здравствуйте, предлагаю услуги
- Оформления в социальных сетях
- (ВК) Аватар + Меню + Баннер = 1300 руб
- (Instagram) Полное оформление страницы = 600 руб
- (Twitter) Аватар + Фон = 500 руб
- Оформление лэндинг пейдж, одностраничных сайтов
- Прорисовка дизайна от 2000 руб
- Вёрстка дизайна (только свой) от 1000 руб
- Прорисовка дизайна + Вёрстка = 3000 руб
Портфолио
- Вк офрмление "Магазин Мебели"140 просмотров
- Watson Network111 просмотров
- Одностраничник для Watson Network118 просмотров