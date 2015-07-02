ipirus

Александр ipirus

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Оформление в соц сетях, сайтов

Здравствуйте, предлагаю услуги

  • Оформления в социальных сетях
  • (ВК) Аватар + Меню + Баннер = 1300 руб
  • (Instagram) Полное оформление страницы = 600 руб
  • (Twitter) Аватар + Фон = 500 руб
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  • Оформление лэндинг пейдж, одностраничных сайтов
  • Прорисовка дизайна от 2000 руб
  • Вёрстка дизайна (только свой) от 1000 руб
  • Прорисовка дизайна + Вёрстка = 3000 руб
Портфолио