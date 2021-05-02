front-end & back-end developer

Делаю все надежно и в срок, быстро вношу правки и всегда на связи. Я экономлю ваши нервы, деньги и время. Если есть вопросы - детально консультирую и помогаю с выбором технологий и реализаций.

Занимаюсь веб-разработкой более 3-х лет. Работаю с крупными медиа-агенствами и делаю сложные проекты для мировых брендов (при этом чту договор NDA и не разглашаю названия компаний, проектов и детали разработки). Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:

промо-сайты с большим количеством динамики и анимации

лендинги

сайты-каталоги

корпоративные сайты

интернет-магазины

блоги

Отлично знаю:

HTML/HTML5

CSS/CSS3

JavaScript / EcmaScript 3, 5, 2015

PHP 5/7

Работаю со следующими front-end фреймворками:

React.js

Работаю со следующими back-end фреймворками:

Yii2

Работаю со следующими CMS:

WordPress

Drupal 7/8

Из библиотек, утилит, препроцессоров и прочего следующее: