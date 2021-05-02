front-end & back-end developer
Делаю все надежно и в срок, быстро вношу правки и всегда на связи. Я экономлю ваши нервы, деньги и время. Если есть вопросы - детально консультирую и помогаю с выбором технологий и реализаций.
Занимаюсь веб-разработкой более 3-х лет. Работаю с крупными медиа-агенствами и делаю сложные проекты для мировых брендов (при этом чту договор NDA и не разглашаю названия компаний, проектов и детали разработки). Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:
- промо-сайты с большим количеством динамики и анимации
- лендинги
- сайты-каталоги
- корпоративные сайты
- интернет-магазины
- блоги
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3
- JavaScript / EcmaScript 3, 5, 2015
- PHP 5/7
- React.js
- Yii2
- WordPress
- Drupal 7/8
- JQuery
- Bootstrap
- fabric.js - продвинутая работа с canvas
- GSAP - TweenMax.js - производительная работа с анимациями
- SASS
- Gulp
- npm
- Node.js
- Git
- Facebook API, Google Maps API, прочие API
Портфолио
- Сайт по продаже квартир в строящемся ЖК165 просмотров
- Сайт-каталог запчастей для сельхозтехники131 просмотр
- Виртуальный музей138 просмотров
- Сайт медичинской клиники - medhelp.dp.ua234 просмотра
- Сайт по продаже квартир в ЖК в Киеве117 просмотров
- Интренет-магазин - JP-decor.xyz402 просмотра