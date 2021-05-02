ipomazkin

Илья Помазкин ipomazkin

 
27 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
front-end & back-end developer

Делаю все надежно и в срок, быстро вношу правки и всегда на связи. Я экономлю ваши нервы, деньги и время. Если есть вопросы - детально консультирую и помогаю с выбором технологий и реализаций.

Занимаюсь веб-разработкой более 3-х лет. Работаю с крупными медиа-агенствами и делаю сложные проекты для мировых брендов (при этом чту договор NDA и не разглашаю названия компаний, проектов и детали разработки). Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:

  • промо-сайты с большим количеством динамики и анимации
  • лендинги
  • сайты-каталоги
  • корпоративные сайты
  • интернет-магазины
  • блоги
Отлично знаю:

  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • JavaScript / EcmaScript 3, 5, 2015
  • PHP 5/7
Работаю со следующими front-end фреймворками:

  • React.js
Работаю со следующими back-end фреймворками:

  • Yii2
Работаю со следующими CMS:

  • WordPress
  • Drupal 7/8
Из библиотек, утилит, препроцессоров и прочего следующее:

  • JQuery
  • Bootstrap
  • fabric.js - продвинутая работа с canvas
  • GSAP - TweenMax.js - производительная работа с анимациями
  • SASS
  • Gulp
  • npm
  • Node.js
  • Git
  • Facebook API, Google Maps API, прочие API
PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapDrupaljQueryYiiSASSGulpNode.jsReact.jsGit