ir__aleksandrova

Выполняю переводы (английский язык), оказываю услуги копирайтинга

Имею профильное образование переводчика. Обладаю успешным опытом письменного перевода технической документации, юридических договоров и научно-технических статей в области машиностроения и земледелия (английский язык). Выполняю поставленные задачи в срок и «на отлично». Серьезно подхожу к работе и всегда довожу начатое до конца. Ценю дисциплину и способность держать своё слово.