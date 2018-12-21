Ирина Юмагужина ira318781yandexira318781yandex
46 летРоссия/Белебей
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бухгалтерские услуги, финансовый анализ, менеджмент, аудит. Полное ведение предприятия, Юридические консультации
- Ведение - ООО МФО-МКК,КПКВедение бухгалтерской и финансовой отчетности в полном объеме в единственном лице. Составление и сдача отчетности в ЦБ, СРО и налоговые органы и фонды. Подготовка отчетов для руководства Составление промежуточной отчетности для учредителей предприятия ежеквартально (сводные балансы, аналитические балансы, проведение финансового анализа предприятия в целом по результатам работы, анализ ликвидности баланса, анализ бухгалтерской отчетности, расчет финансовых показателей).Контроль за движением денежных средств и регулирование финансовых отношений (контроль кредиторской и дебиторской задолженности).Работа с банками по финансированию предприятия, подготовка всей необходимой документации.Составление финансовых планов, графиков платежей и контроль их исполнения.Ведение и составление всей бухгалтерской отчетности предприятия (УСН, ЕНВД, ОСНО)
(БАГСУ) Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ
2015 год
Высшее (кандидат наук)
Экономической теории и экономической политики
Экономика в народном хозяйстве
2.
(БАГСУ) Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
2011 год
Высшее (магистр)
Экономической теории и экономической политики
Государственное регулирование экономики
Экстернат
3.
Восточный институт экономики гуманитарных наук управления и права
2003 год
Высшее (магистр)
Экономический
Финансы и кредит
4.
Башкирский строительный техникум
1996 год
Высшее (бакалавр)
Экономика, бухгалтерский учет и контроль по отраслям
Бухгалтер
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