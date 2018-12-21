ira318781yandex

Ирина Юмагужина ira318781yandex

 
46 летРоссия/Белебей
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бухгалтерские услуги, финансовый анализ, менеджмент, аудит. Полное ведение предприятия, Юридические консультации
  • Ведение - ООО МФО-МКК,КПКВедение бухгалтерской и финансовой отчетности в полном объеме в единственном лице. Составление и сдача отчетности в ЦБ, СРО и налоговые органы и фонды. Подготовка отчетов для руководства  Составление промежуточной отчетности для учредителей предприятия ежеквартально (сводные балансы, аналитические балансы, проведение финансового анализа предприятия в целом по результатам работы, анализ ликвидности баланса, анализ бухгалтерской отчетности, расчет финансовых показателей).Контроль за движением денежных средств и регулирование финансовых отношений (контроль кредиторской и дебиторской задолженности).Работа с банками по финансированию предприятия, подготовка всей необходимой документации.Составление финансовых планов, графиков платежей и контроль их исполнения.Ведение и составление всей бухгалтерской отчетности предприятия (УСН, ЕНВД, ОСНО)
1.

(БАГСУ) Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ

2015 год

Высшее (кандидат наук)

Экономической теории и экономической политики

Экономика в народном хозяйстве

2.

(БАГСУ) Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан

2011 год

Высшее (магистр)

Экономической теории и экономической политики

Государственное регулирование экономики

Экстернат 

3.

Восточный институт экономики гуманитарных наук управления и права

2003 год

Высшее (магистр)

Экономический

Финансы и кредит

4.

Башкирский строительный техникум

1996 год

Высшее (бакалавр)

Экономика, бухгалтерский учет и контроль по отраслям

Бухгалтер

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