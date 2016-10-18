ira7

Ирина ira7

 
33 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
aeb
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Изготовить макет визитки двух сторонний
Всем рекомендую. Очень быстро и качественно. Спасибо вам Ирина.
Хороший заказчик. Приятно работать. Оплата своевременная.
Ответный отзыв