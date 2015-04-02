ira_skoryk

Качественные и уникальный дизайн ...

Образование :

- 2013-... учусь в Одесском национальном политехническом университети (ОНПУ), факультет "Компьютерные науки".

- 2002-2013 средняя общеобразовательная школа N 1 г. Шаргород, Виницкая обл.

Про себя :

- Я занимаюсь творческой и интересной мне работой, поэтому заказав у меня баннер, обработку фотографий, логотип, дизайн кнопок, Вы получите качественную, сделанную с душой работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и приносить хорошую прибыль.

- Я творческий человек, очень хорошо влажею програвным обеспечением Adobe Photoshop, хорошо рисую от руки.