Переводчик английского языка. Работа с техническими переводами. Переводы документации, контрактов, переговоров. Перевод финансовых документов. Опыт работы с медицинскими переводами. Переводы медицинской литературы по акушерству, гинекологии, перинатологии, педиатрии, клинической фармакологии, биохимии, медицинской генетике. Помощь при подборе тематической литературы на английском языке для написания статей и диссертаций с использованием базы данных Всемирной Организации Здравоохранения. Перевод современных монографических публикаций.