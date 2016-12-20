Переводчик китайского языка

Готова предложить вам свои услуги в сфере осуществления письменного перевода с китайского языка на русский и наоборот. Письменный перевод может быть осуществлен по различным тематикам: перевод юридических документов, технический перевод, художественный и т.д. Владею необходимым навыками перевода, обладаю знаниями о реалиях и культуре Китая.

В данный момент нахожусь на 5 курсе обучения в ОмГПУ, факультет Ин.Яз (китайский и английский яз.). Проходила языковую практику в Китае, г. Тяньцзинь (документ представлен на фото).

Готова к сотрудничеству с целью расширить свой переводческий опыт.

Цена договорная, в среднем- 250 р. за 1800 знаков (1 лист формата А4)