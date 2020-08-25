Работа с языковыми парами укр-рус-англ.

﻿Перевод/Переклад/Translation

Добрый день!

Предоставлю качественный перевод с русского / украинского на английский, а также с английского на русский, украинский.

Образование: Киевский Национальный Лингвистический Университет (Ин.яз), Факультет германской филологии (английский, немецкий языки)

Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.

Личные качества: активная жизненная позиция, целеустремленность, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!