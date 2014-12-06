Инженер-проектировщик,сметчик.

Инженер-проектировщик, сметчик. Закончила Ростовский Государственный Строительный Университет отделение ПГС. Опыт работы в строительных организациях 6 лет . Составляю проектно-сметную документацию на общестроительные, ремонтные работы. Произвожу разбивку будущего объекта на местности. Гарантирую своевременное, качественное исполнение работ. Работаю в программах AutoCad, ГрандСмета, Рик, MC Excel, Word.