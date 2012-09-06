iriska_zzz

Ирина Фролова iriska_zzz

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Архитектор-дизайнер

Архитектор-дизайнер.

В короткие сроки и недорого выполняю проекты интерьеров любой сложности.

Некоторые работы представлены в моем портфолио.

Портфолио
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