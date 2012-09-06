Ирина Фролова iriska_zzziriska_zzz
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Архитектор-дизайнер
Архитектор-дизайнер.
В короткие сроки и недорого выполняю проекты интерьеров любой сложности.
Некоторые работы представлены в моем портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Су на мансардном этаже214 просмотров
- Су на мансардном этаже229 просмотров
- Кухня в частном доме294 просмотра
- Кухня в частном доме310 просмотров
- Пурпурная Спальня на мансардном этаже932 просмотра
- Гостиная-столовая в частном доме444 просмотра
- Гостиная-столовая в частном доме727 просмотров
- Дизайн гостиной в современном стиле1466 просмотров
- Летнее кафе эконом вариант125 просмотров
- Санузел327 просмотров
- Санузел314 просмотров
- Детский санузел328 просмотров