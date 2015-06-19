irproject

Ирина irproject

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ведущий инженер-проектировщик слаботочных систем. Опыт 13 лет. [email protected]

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[/table] Обследованиеобъектов и сбор исходных данных;

- Разработка проектной документации (стадии «ПД», «РП», «РД») по системам:

 автоматическая пожарная сигнализация;

 автоматика противопожарных систем;

 автоматическая система оповещения и управленияэвакуации людей при

 пожаре;

 охранная сигнализация;

 система контроля доступа;

 система охранного видеонаблюдения;

 автоматические установки порошкового и газовогопожаротушения;

 система приема кабельного телевидения;

 телефонизация;

 радиофикация;

 система домофонной связи;

- Выпуск и оформление проектной документации;

- Защита проектных решений в согласующих инстанциях;

- Авторский надзор в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных работ;

- Оформление исполнительной документации при сдаче объекта;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, AutoCAD, CorelDRAW - опытный пользователь

- Знание оборудования фирм «БОЛИД», «ДОЗОР», «Рубеж», «System Sensor», «Esmi»,

"Perco", "Ewclid", "Escort", "Parsec",

 «Securiton», «Siemens», «Inter-M», «ТОА»,«LPG», «Novec» и др.

Объекты: Административные здания «Мособолгаз»;  Сеть торговых комплексов «Город»;  Сеть торговых комплексов «Мега»;    «Инновационно-промышленный комплекс»,1-й Нагатинский проезд;   Жилые  комплексы;    Федеральный научно-клиническийцентр детской гематологии, онкологии и иммунологии;  Стадион «Спартак»; Торгово-развлекательный центр «Битца-Парк»; Останкинская телебашня;Лефортовский тоннель;Станции метро;  Завод «Кампина»;  Банки «Москвы»;  НИИ неотложной детской хирургиии травматологии;  Здание офисно-торгового центрас 2-х этажной подземной автостоянкой ЗАО «МОНА»;

Чертежи и Схемы
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