[table]
[/table] Обследованиеобъектов и сбор исходных данных;
- Разработка проектной документации (стадии «ПД», «РП», «РД») по системам:
автоматическая пожарная сигнализация;
автоматика противопожарных систем;
автоматическая система оповещения и управленияэвакуации людей при
пожаре;
охранная сигнализация;
система контроля доступа;
система охранного видеонаблюдения;
автоматические установки порошкового и газовогопожаротушения;
система приема кабельного телевидения;
телефонизация;
радиофикация;
система домофонной связи;
- Выпуск и оформление проектной документации;
- Защита проектных решений в согласующих инстанциях;
- Авторский надзор в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных работ;
- Оформление исполнительной документации при сдаче объекта;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, AutoCAD, CorelDRAW - опытный пользователь
- Знание оборудования фирм «БОЛИД», «ДОЗОР», «Рубеж», «System Sensor», «Esmi»,
"Perco", "Ewclid", "Escort", "Parsec",
«Securiton», «Siemens», «Inter-M», «ТОА»,«LPG», «Novec» и др.
Объекты: Административные здания «Мособолгаз»; Сеть торговых комплексов «Город»; Сеть торговых комплексов «Мега»; «Инновационно-промышленный комплекс»,1-й Нагатинский проезд; Жилые комплексы; Федеральный научно-клиническийцентр детской гематологии, онкологии и иммунологии; Стадион «Спартак»; Торгово-развлекательный центр «Битца-Парк»; Останкинская телебашня;Лефортовский тоннель;Станции метро; Завод «Кампина»; Банки «Москвы»; НИИ неотложной детской хирургиии травматологии; Здание офисно-торгового центрас 2-х этажной подземной автостоянкой ЗАО «МОНА»;