ivan-ivanov

Ович Иван ivan-ivanov

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Грабер новостей+статей

    $100

    Возможности скрипта: Получение контента через ATOM и RSS ленты Получение контента через HTML ленты Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента Фильтрация дубликатов Гибкая настройка структуры сайта Гибкая настройка вывода контента на сайт Возможность вставки нужного HTML-блока на выборочную страницу или ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад