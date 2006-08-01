ivan-ivanov

Возможности скрипта: Получение контента через ATOM и RSS ленты Получение контента через HTML ленты Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента Фильтрация дубликатов Гибкая настройка структуры сайта Гибкая настройка вывода контента на сайт Возможность вставки нужного HTML-блока на выборочную страницу или ...