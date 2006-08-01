ivan-ivanov

$100
Нужен скрипт каталога ссылок + граббер ссылок с популярных каталогов (с проверкой на дубли) Подробнее перепиской...
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужен скрипт каталога ссылок + граббер ссылок с популярных каталогов (с проверкой на дубли) Подробнее перепиской...
Нужен скрипт доски объявлений + граббер объявлений с популярных досок (с проверкой на дубли) Подробнее перепиской...
Возможности скрипта: Получение контента через ATOM и RSS ленты Получение контента через HTML ленты Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента Фильтрация дубликатов Гибкая настройка структуры сайта Гибкая настройка вывода контента на сайт Возможность вставки нужного HTML-блока на выборочную страницу или ...