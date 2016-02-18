Я - копирайтер! Тексты - это моя стихия. И если вы нуждаетесь в качественных текстах за короткие сроки, тогда я именно тот человек, который вам нужен

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я занимаюсь текстами и всем что с ними связано.

В своей деятельности чётко придерживаюсь следующих принципов:

1) ответственно отношусь к работе;

2) заказы выполняю в срок (или даже раньше);

3) учитываю интересы и все пожелания заказчика;

4) готов доработать текст, если есть такая необходимость;

5) все тексты обязательно проверяю на уникальность;

6) в работе все усилия направляю на то, чтобы заказчик получил максимально позитивный результат от нашего сотрудничества.

Образование: высшее, инженерно-техническое.

Интересные для меня темы:

- психология;

- спорт;

- реклама;

- отдых и туризм;

- строительство.

Готов к изучению новых тематик.

Внимание!

Если я подаю заявку на Ваш заказ - значит я уже представляю о чем можно написать, к каким источникам информации обратиться, чтобы на выходе Вы получили актуальную и интересную статью.

Главными приоритетами для меня являются время и нервы моего заказчика, поэтому пишу качественные, уникальные тексты в отведенные сроки.

А главная задача моей работы - сделать Ваш ресурс посещаемым и интересным, что станет источником повышения Вашей прибыли.

Спасибо за уделённое время и приглашаю к сотрудничеству! По всем вопросам обращайтесь ко мне в ЛС.

С уважением, Ivan Kaiser.