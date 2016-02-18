Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я занимаюсь текстами и всем что с ними связано.
В своей деятельности чётко придерживаюсь следующих принципов:
1) ответственно отношусь к работе;
2) заказы выполняю в срок (или даже раньше);
3) учитываю интересы и все пожелания заказчика;
4) готов доработать текст, если есть такая необходимость;
5) все тексты обязательно проверяю на уникальность;
6) в работе все усилия направляю на то, чтобы заказчик получил максимально позитивный результат от нашего сотрудничества.
Образование: высшее, инженерно-техническое.
Интересные для меня темы:
- психология;
- спорт;
- реклама;
- отдых и туризм;
- строительство.
Готов к изучению новых тематик.
Внимание!
Если я подаю заявку на Ваш заказ - значит я уже представляю о чем можно написать, к каким источникам информации обратиться, чтобы на выходе Вы получили актуальную и интересную статью.
Главными приоритетами для меня являются время и нервы моего заказчика, поэтому пишу качественные, уникальные тексты в отведенные сроки.
А главная задача моей работы - сделать Ваш ресурс посещаемым и интересным, что станет источником повышения Вашей прибыли.
Спасибо за уделённое время и приглашаю к сотрудничеству! По всем вопросам обращайтесь ко мне в ЛС.
С уважением, Ivan Kaiser.