ivanivan_01

Сергей ivanivan_01

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-дизайн - Сайты "под ключ"

Опыт работы более 3-х лет. 

В отличии от других фрилансеров, я понимаю, что далеко не каждому заказчику по карману дорогостоящие проекты. Копирайтеры, дизайнеры, верстальщики – каждый захочет получить свою "долю", а оплачивать все придется заказчику. 

Я работаю в нескольких направлениях: 

- создаю высококачественные продукты "под ключ" (сайты визитки, лендинги, интернет магазины) с нуля и до загрузки на хостинг.

- работаю с тестовыми/бюджетными проектами. 

Индивидуальный подход к каждому проекту позволит каждому заказчику получить качественный продукт по приемлемым ценам.

Мои навыки:

- Веб-дизайн 

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, PHP, MySQL)

- Полная поисковая оптимизация проекта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Landing Page 

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

- Базы данных 

Стоимость создания сайта завит от количества страниц и экранов.

Всегда работаю в сроки дедлайна, отношусь крайне внимательно к требованиям заказчика. Правки до полной сдачи проекта.

Работаю как с иностранными клиентами так и с клиентами со всего СНГ. На связи 24/7. 

Телефон: +7 961 29 85 199  Viber, WhatsApp, Telegram