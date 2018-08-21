ivanivan_01

Веб-дизайн - Сайты "под ключ"

Опыт работы более 3-х лет.

В отличии от других фрилансеров, я понимаю, что далеко не каждому заказчику по карману дорогостоящие проекты. Копирайтеры, дизайнеры, верстальщики – каждый захочет получить свою "долю", а оплачивать все придется заказчику.

Я работаю в нескольких направлениях:

- создаю высококачественные продукты "под ключ" (сайты визитки, лендинги, интернет магазины) с нуля и до загрузки на хостинг.

- работаю с тестовыми/бюджетными проектами.

Индивидуальный подход к каждому проекту позволит каждому заказчику получить качественный продукт по приемлемым ценам.

Мои навыки:

- Веб-дизайн

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, PHP, MySQL)

- Полная поисковая оптимизация проекта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

- Базы данных

Стоимость создания сайта завит от количества страниц и экранов.

Всегда работаю в сроки дедлайна, отношусь крайне внимательно к требованиям заказчика. Правки до полной сдачи проекта.

Работаю как с иностранными клиентами так и с клиентами со всего СНГ. На связи 24/7.

Телефон: +7 961 29 85 199 Viber, WhatsApp, Telegram