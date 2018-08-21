ivanivan_01

Опыт работы более 3-х лет.
В отличии от других фрилансеров, я понимаю, что далеко не каждому заказчику по карману дорогостоящие проекты. Копирайтеры, дизайнеры, верстальщики – каждый захочет получить свою "долю", а оплачивать все придется заказчику.
Я работаю в нескольких направлениях:
- создаю высококачественные продукты "под ключ" (сайты визитки, лендинги, интернет магазины) с нуля и до загрузки на хостинг.
- работаю с тестовыми/бюджетными проектами.
Индивидуальный подход к каждому проекту позволит каждому заказчику получить качественный продукт по приемлемым ценам.
Мои навыки:
- Веб-дизайн
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, PHP, MySQL)
- Полная поисковая оптимизация проекта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
- Базы данных
Стоимость создания сайта завит от количества страниц и экранов.
Всегда работаю в сроки дедлайна, отношусь крайне внимательно к требованиям заказчика. Правки до полной сдачи проекта.
Работаю как с иностранными клиентами так и с клиентами со всего СНГ. На связи 24/7.
Телефон: +7 961 29 85 199 Viber, WhatsApp, Telegram