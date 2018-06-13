ivanovakaterina

Графический дизайн. Соответствие цены и качества !

Здравствуйте, меня зовут Катя.

Я - графический дизайнер.Специализируюсь на разработке логотипов, фирменных стилей, дизайна упаковки.

Ответственно подхожу к каждому проекту, максимально прилагаю свои силы и знания, для решения Вашей задачи. Работаю до полного утверждения. Для меня важно, чтобы результат моей работы действительно подходил Вашему бизнесу и нравился Вам! Строгое следование установленным срокам и низкие цены!

Работаю в : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Схема работы:

1. На первом этапе Вам необходимо предоставить краткую письменную информацию основных параметров графического проекта.

2 .В течение 2-3 дней делаю наброски, держу Вас в курсе на каждом этапе работы. Далее отправляю Вам презентации разных вариантов дизайна на согласование.

3. После следует доработка выбранного Вами варианта, вносятся все необходимые правки.

4. После согласования проекта вы оплачиваете мою работу, я высылаю вам ваш проект, в нужных для Вас форматах.

5. Остаёмся довольными результатом сотрудничества ;)

Контакты:

[email protected]

https://vk.com/id348465711

https://www.facebook.com/73156212k

telegram/whatsapp/viber : +375295354653