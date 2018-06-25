ivanovayulia1974

Юлия ivanovayulia1974

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист РСЯ

Меня зовут Иванова Юлия. Я начинающий специалист РСЯ.  

Не спешите перелистывать мой ответ, только потому что я новичок. 

Я владею профессиями бухгалтера и экономиста, поэтому точна, скрупулезна и внимательна. Недавно я прошла обучение и изучила самые современные технологии рекламы, готова внедрить все свои знания и умения для Вас и Вашего бизнеса бесплатно.  

Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Я уверена, что в результате нашего сотрудничества, и Вы, и я приобретем поток новых клиентов. 

Если Вас заинтересовало мое предложение, то сообщите мне, потому что я очень жду от Вас ответа. Мы можем обсудить это подробнее при общении любым удобным для Вас способом.  

С уважением, 

Иванова Юлия 