ivanovayulia1974

Специалист РСЯ

Меня зовут Иванова Юлия. Я начинающий специалист РСЯ.

Не спешите перелистывать мой ответ, только потому что я новичок.

Я владею профессиями бухгалтера и экономиста, поэтому точна, скрупулезна и внимательна. Недавно я прошла обучение и изучила самые современные технологии рекламы, готова внедрить все свои знания и умения для Вас и Вашего бизнеса бесплатно.

Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Я уверена, что в результате нашего сотрудничества, и Вы, и я приобретем поток новых клиентов.

Если Вас заинтересовало мое предложение, то сообщите мне, потому что я очень жду от Вас ответа. Мы можем обсудить это подробнее при общении любым удобным для Вас способом.

С уважением,

Иванова Юлия