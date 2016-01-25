ivbbest

Владимир Иванов ivbbest

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
yadrew
Андрю 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация сайта по теметике "автосервис"
Отлично и быстро сработались с Владимиром. Рекомендую!
Четкие задачи, оплата как договорились, регулярно на связи. В общем рекомендую
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