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Владимир Иванов
ivbbest
ivbbest
34 года
Россия
/
Москва
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Андрю
yadrew
38 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв
$50
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация сайта по теметике "автосервис"
Отлично и быстро сработались с Владимиром. Рекомендую!
Четкие задачи, оплата как договорились, регулярно на связи. В общем рекомендую
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Отзывы заказчиков
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