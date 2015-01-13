Пол: женский

Возрост: 28 лет

Образование: высшее (2003г. - 2008г.), ﻿Черноморская Гуманитарная Академияг. Сочи, Юриспруденция, Уголовно-правовые дисциплины

Дополнительное образование:

2011г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги: “Технология элитных продаж”, “ Стресс менеджмент”, ”Успешные продажи в условиях жесткой конкуренции”, “Коммуникативная эффективность руководителя”

2012г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги: “Переговоры с контролирующимиорганизациями”, “Технология обслуживания гостя в ресторане: через сервис к

продажам”

2014г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар, курсповышения квалификации: “Развитие управленческих навыков и компетенций”

Опыт работы:

2010-2014гг. арт-кафе "Дача Босса"(г.Сочи, ул.Платановая, 1)

Должность: арт-директор

Обязанности: разработка концепции бренда;подготовка и запуск кафе; позиционирование заведения; подготовка и планирование

PR-кампаний; создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях (vk.com,

ok.ru, facebook.com, ﻿instagram); взаимодействия спартнерами (дизайнеры, типографии, рекламные агентства,телекомпании, радиостанции, печатные издания и др.);связь с общественностью; изучение отзывов гостей и получение обратной связи; анализ

результатов проведенных PR-кампаний; формирование предложений подальнейшему развитию арт-кафе; планирование бюджета мероприятий; организация и проведение концертов/вечеринок/конкурсов/детскихпраздников; управление персоналом (dj's, музыканты, вокалисты, танцевальные

коллективы и т.д.); составление графиков работы; контроль за исполнением задач

в поставленные сроки; привлечение новых клиентов в арт-кафе; обеспечение оформления залов перед конкретными мероприятиями

2009-2010гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)

Должность: арт-директор

Обязанности: планирование и подготовкамероприятий; организация концертов групп и выступлений Dj’s; составление графиков работыартистов; подготовка и планирование PR- акций;создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях; взаимодействия

с партнерами

2008-2009гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)

Должность: PR-менеджер

Обязанности: создание плана PR-кампаний;контроль за соблюдением сроков изготовления рекламной продукции; организация

работы по связям с общественностью; выполнение распоряжений арт-директора

Профессиональные навыки: уверенныйпользователь ПК; стаж вождения 10 лет (категория B), личный автомобиль; быстрая обучаемость; умение расставлятьприоритеты; способность самостоятельно принимать решения и нести за них

ответственность; творческий подход к поставленным задачам; стрессоустойчивость;

стремление развиваться; организаторские способности

Интересыи увлечения: Handmade, флористика, ландшафтный дизайн.