- Пол: женский
- Возрост: 28 лет
- Контактные данные: E-mail: [email protected] vk.com/iziss
- Образование: высшее (2003г. - 2008г.), Черноморская Гуманитарная Академияг. Сочи, Юриспруденция, Уголовно-правовые дисциплины
- Дополнительное образование:
- 2011г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги: “Технология элитных продаж”, “ Стресс менеджмент”, ”Успешные продажи
в условиях жесткой конкуренции”, “Коммуникативная эффективность руководителя”
- 2012г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги: “Переговоры с контролирующимиорганизациями”, “Технология обслуживания гостя в ресторане: через сервис к
- 2014г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар, курсповышения квалификации: “Развитие управленческих навыков и компетенций”
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- Опыт работы:
- 2010-2014гг. арт-кафе "Дача Босса"(г.Сочи, ул.Платановая, 1)
- Должность: арт-директор
- Обязанности: разработка концепции бренда;подготовка и запуск кафе; позиционирование заведения; подготовка и планирование
- 2009-2010гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)
- Должность: арт-директор
- Обязанности: планирование и подготовкамероприятий; организация концертов групп и выступлений Dj’s; составление графиков работыартистов; подготовка и планирование PR- акций;создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях; взаимодействия
- 2008-2009гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)
- Должность: PR-менеджер
- Обязанности: создание плана PR-кампаний;контроль за соблюдением сроков изготовления рекламной продукции; организация
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- Профессиональные навыки: уверенныйпользователь ПК; стаж вождения 10 лет (категория B), личный автомобиль; быстрая обучаемость; умение расставлятьприоритеты; способность самостоятельно принимать решения и нести за них
- Интересыи увлечения: Handmade, флористика, ландшафтный дизайн.
продажам”
PR-кампаний; создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях (vk.com,
ok.ru, facebook.com, instagram); взаимодействия спартнерами (дизайнеры, типографии, рекламные агентства,телекомпании, радиостанции, печатные издания и др.);связь с общественностью; изучение отзывов гостей и получение обратной связи; анализ
результатов проведенных PR-кампаний; формирование предложений подальнейшему развитию арт-кафе; планирование бюджета мероприятий; организация и проведение концертов/вечеринок/конкурсов/детскихпраздников; управление персоналом (dj's, музыканты, вокалисты, танцевальные
коллективы и т.д.); составление графиков работы; контроль за исполнением задач
в поставленные сроки; привлечение новых клиентов в арт-кафе; обеспечение оформления залов перед конкретными мероприятиями
с партнерами
работы по связям с общественностью; выполнение распоряжений арт-директора
ответственность; творческий подход к поставленным задачам; стрессоустойчивость;
стремление развиваться; организаторские способности