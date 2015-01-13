iziss

Юлия iziss

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
  • Пол: женский
  • Возрост: 28 лет
  • Контактные данные: ﻿E-mail: [email protected]     vk.com/iziss
  • Образование: высшее (2003г. - 2008г.), ﻿Черноморская Гуманитарная Академияг. Сочи, Юриспруденция, Уголовно-правовые дисциплины
  • Дополнительное образование: 
  • 2011г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги: “Технология элитных продаж”, “ Стресс менеджмент”, ”Успешные продажи

    в условиях жесткой конкуренции”, “Коммуникативная эффективность руководителя”

  • 2012г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар,тренинги:  “Переговоры с контролирующимиорганизациями”, “Технология обслуживания гостя в ресторане: через сервис к

    • продажам”

  • 2014г., ОЦ “Плеяды” г.Краснодар, курсповышения квалификации: “Развитие управленческих навыков и компетенций”
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  • Опыт работы:
  • 2010-2014гг. арт-кафе "Дача Босса"(г.Сочи, ул.Платановая, 1)
  • Должность: арт-директор
  • Обязанности: разработка концепции бренда;подготовка и запуск кафе; позиционирование заведения; подготовка и планирование

    • PR-кампаний; создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях (vk.com,

    ok.ru, facebook.com, ﻿instagram); взаимодействия спартнерами (дизайнеры, типографии, рекламные агентства,телекомпании, радиостанции, печатные издания и др.);связь с общественностью; изучение отзывов гостей и получение обратной связи; анализ

    результатов проведенных PR-кампаний; формирование предложений подальнейшему развитию арт-кафе; планирование бюджета мероприятий; организация и проведение концертов/вечеринок/конкурсов/детскихпраздников; управление персоналом (dj's, музыканты, вокалисты, танцевальные

    коллективы и т.д.); составление графиков работы; контроль за исполнением задач

    в поставленные сроки; привлечение новых клиентов в арт-кафе; обеспечение оформления залов перед конкретными мероприятиями

  • 2009-2010гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)
  • Должность: арт-директор
  • Обязанности: планирование и подготовкамероприятий; организация концертов групп и выступлений Dj’s; составление графиков работыартистов; подготовка и планирование PR- акций;создание/развитие/наполнение групп и страниц в социальных сетях; взаимодействия

    • с партнерами

  • 2008-2009гг. ночной клуб “Галактика” (г.Сочи, ул.Платановая, 1)
  • Должность: PR-менеджер
  • Обязанности: создание плана PR-кампаний;контроль за соблюдением сроков изготовления рекламной продукции; организация

    • работы по связям с общественностью; выполнение распоряжений арт-директора

  • Профессиональные навыки: уверенныйпользователь ПК; стаж вождения 10 лет (категория B), личный автомобиль; быстрая обучаемость; умение расставлятьприоритеты; способность самостоятельно принимать решения и нести за них

    • ответственность; творческий подход к поставленным задачам; стрессоустойчивость;

    стремление развиваться; организаторские способности

  • Интересыи увлечения: Handmade, флористика, ландшафтный дизайн.