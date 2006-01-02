jaguar_nsk

Опыт программирование на PHP более двух лет, знание HTML, CSS, JavaScript, MySQL, XML.
Хорошее знание MS Access, большой опыт применения его как в качестве самостоятельной СУБД, так и в качестве клиента к БД на MS SQL.
Знание Visual Basic 6, VBA, небольшой опыт работы с VB.NET, ADO.NET, ASP.Net, Crystal Reports.
MS SQL 2000 – опыт разработки хранимых процедур, триггеров, job, DTS, бекап; MS Analysis Service.
Знаком с такими операционными системами как FreeBSD, Linux, опыт настройки указанных систем под веб-сервер (Apache+PHP+MySQL).
CASE-средства: CA Erwin, MS Visio.
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