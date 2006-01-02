jaguar_nsk

Опыт программирование на PHP более двух лет, знание HTML, CSS, JavaScript, MySQL, XML.

Хорошее знание MS Access, большой опыт применения его как в качестве самостоятельной СУБД, так и в качестве клиента к БД на MS SQL.

Знание Visual Basic 6, VBA, небольшой опыт работы с VB.NET, ADO.NET, ASP.Net, Crystal Reports.

MS SQL 2000 – опыт разработки хранимых процедур, триггеров, job, DTS, бекап; MS Analysis Service.

Знаком с такими операционными системами как FreeBSD, Linux, опыт настройки указанных систем под веб-сервер (Apache+PHP+MySQL).

CASE-средства: CA Erwin, MS Visio.