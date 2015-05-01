Опыт работы:MEDISUM, Киев (СМИ, издательство (http://medisum.com.ua/))
Просмотр сюжетов, набор текстов, транскрибция (расшифровка видео и аудио в текст).
Оператор ПККонтент-редактор с 04. 2016
Интернет-магазин prostyle24.com
Добавление на сайт новых товарных позиций, редактирование описания товара, контроль цен, удаление дубликатов
с 11.2015
Operator-PC (operator-pc.com.ua)
Ввод текстовой информации на украинском языке с отсканированных документов (т.е, с изображений) в цифровую базу данных, проверка введенных данных других операторов.
Оператор ПК, контент-менеджерс 05.2015
Интернет магазин (http://pantera.in.ua)
Работа с контентом, редактирование описания товаров, редактирование фото, удаление дубликатов, сортировка товаров
Владения языками:
Русский, украинский (свободно), английский (pre-intermediate)
Навыки:
Пользователь ПК, MS Office Word, Excel, Internet, высокая скорость набора.
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