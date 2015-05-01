Опыт работы:

Просмотр сюжетов, набор текстов, транскрибция (расшифровка видео и аудио в текст).

Оператор ПК

Контент-редактор с 04. 2016

Интернет-магазин prostyle24.com

Добавление на сайт новых товарных позиций, редактирование описания товара, контроль цен, удаление дубликатов

с 11.2015

Operator-PC (operator-pc.com.ua)

Ввод текстовой информации на украинском языке с отсканированных документов (т.е, с изображений) в цифровую базу данных, проверка введенных данных других операторов.

Оператор ПК, контент-менеджер

с 05.2015

Интернет магазин (http://pantera.in.ua)

Работа с контентом, редактирование описания товаров, редактирование фото, удаление дубликатов, сортировка товаров

Владения языками:

Русский, украинский (свободно), английский (pre-intermediate)

Навыки:

Пользователь ПК, MS Office Word, Excel, Internet, высокая скорость набора.