jamcatlab

Дмитрий jamcatlab

 
53 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видео-, аудио- монтаж.

Смонтирую Ваше видео, подгоню звук, сделаю оригинальный саундтрек, напишу титры.

Также сделаю аранжировки песен, сведу Ваши композиции, сделаю мастеринг.

Портфолио