Видео-, аудио- монтаж.
Смонтирую Ваше видео, подгоню звук, сделаю оригинальный саундтрек, напишу титры.
Также сделаю аранжировки песен, сведу Ваши композиции, сделаю мастеринг.
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Портфолио
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.16 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.16 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.14 просмотров
- Пример видеомонтажа. Рекламный ролик.13 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный DJ сет.11 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.14 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.9 просмотров
- Пример видеомонтажа. Оригинальный саундтрек.8 просмотров