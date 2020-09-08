Контекстная реклама на Яндекс.Директ

Опыт не большой. Начинающий специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ. Готов выполнить не очень сложную работу любого объема за небольшие деньги. В замен от заказчика хотелось бы получить отзыв о выполненном заказе. А так же я получу очень важный опыт, знания и кейс. Почему не просто за отзыв и кейс? Все просто. Это мой единственный источник дохода на жизнь на данный момент, т. к. нахожусь в довольно затруднительной жизненной ситуации. Надеюсь, эти небольшие заработки и Ваше понимание, хоть как-то помогут мне свести концы с концами. Поэтому я готов работать на хороший результат, рейтинг и свое Имя.