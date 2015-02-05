Ф.И.О.
Заричнюк АленаБорисовна
Дата рождения
30.08.1993
Адрес прописки и проживания
г. Борисполь,ул.Соцгородок 350\3
Контакты
тел. +380938831238; e-mail: [email protected]
Образование
2009-2013 - НПУим.Драгоманова, Институт Философского Образования и Науки, философия-обществоведение,
бакалавр
2014-2016 –студентка (3 курс) Институт Рекламы, факультет Маркетинга, направление
«Рекламное искусство».
Семейное положение
Замужем, детей нет.
Опыт работы
Октябрь 2014 – поданный момент
Paradigm Consulting Group, г. Киев – оператор контакт-центра (прием звонков отпотребителей разных торговых марок, в основном, продукты питания);
Ноябрь 2014 –Январь 2015
Контент-менеджерпортала Childbrand.ua
Сентябрь 2013 – Май2014
Детский клуб«Лимпопо» г. Борисполь – преподаватель детской йоги, танцев с элементами
сказки; PR-manager посовместительству.
Май 2013- Июль 2013
БлаготворительныйФонд помощи бездомным собакам «Happy Paw» - СММ менеджер;
Февраль 2013 –Апрель 2013
АгентствоМерчендайзинга – Мерчендайзер;
Октябрь 2012 –Декабрь 2012
Макдональс –работник зала;
Июнь 2012 – Август2012
Кафе «Навколосвіту» Аеропорт Борисполь, официант на летний период;
Февраль 2009 – Май2009
Студия дизайна ивидеографики Gravidan – авторрекламных текстов озвучки видеоматериалов.
Навыки, умения и знания
- ведениеблога в соц.сетях;
- разработкаконтент-стратегии, создание уникального контента;
- администрированиеновостей на сайте;
- повышениепосещаемости сайта;
- ведениепереговоров;
- организация PR-компаниидля детского клуба;
- знание основмерчендайзинга;
- уверенныйпользователь ПК;
- знание законов кармы
Знание языков
Украинский, русский– свободно; английский – разговорный со словарем; польский – базовый.
Личностные качества
Целеустремленность и любовь к жизни.
Хобби
Изучениемира и его жителей; вокальное пение; написание стихов и прозы.
Примеры работ
http://www.childbrand.ua/sitenews/4073.html
http://www.childbrand.ua/sitenews/4066.html