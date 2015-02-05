Ф.И.О.

Заричнюк АленаБорисовна

Дата рождения

30.08.1993

Адрес прописки и проживания

г. Борисполь,ул.Соцгородок 350\3

Контакты

тел. +380938831238; e-mail: [email protected]

Образование

2009-2013 - НПУим.Драгоманова, Институт Философского Образования и Науки, философия-обществоведение,

бакалавр

2014-2016 –студентка (3 курс) Институт Рекламы, факультет Маркетинга, направление

«Рекламное искусство».

Семейное положение

Замужем, детей нет.

Опыт работы

Октябрь 2014 – поданный момент

Paradigm Consulting Group, г. Киев – оператор контакт-центра (прием звонков отпотребителей разных торговых марок, в основном, продукты питания);

Ноябрь 2014 –Январь 2015

Контент-менеджерпортала Childbrand.ua

Сентябрь 2013 – Май2014

Детский клуб«Лимпопо» г. Борисполь – преподаватель детской йоги, танцев с элементами

сказки; PR-manager посовместительству.

Май 2013- Июль 2013

БлаготворительныйФонд помощи бездомным собакам «Happy Paw» - СММ менеджер;

Февраль 2013 –Апрель 2013

АгентствоМерчендайзинга – Мерчендайзер;

Октябрь 2012 –Декабрь 2012

Макдональс –работник зала;

Июнь 2012 – Август2012

Кафе «Навколосвіту» Аеропорт Борисполь, официант на летний период;

Февраль 2009 – Май2009

Студия дизайна ивидеографики Gravidan – авторрекламных текстов озвучки видеоматериалов.

Навыки, умения и знания

- ведениеблога в соц.сетях;

- разработкаконтент-стратегии, создание уникального контента;

- администрированиеновостей на сайте;

- повышениепосещаемости сайта;

- ведениепереговоров;

- организация PR-компаниидля детского клуба;

- знание основмерчендайзинга;

- уверенныйпользователь ПК;

- знание законов кармы

Знание языков

Украинский, русский– свободно; английский – разговорный со словарем; польский – базовый.

Личностные качества

Целеустремленность и любовь к жизни.

Хобби

Изучениемира и его жителей; вокальное пение; написание стихов и прозы.

Примеры работ

http://www.childbrand.ua/sitenews/4073.html

http://www.childbrand.ua/sitenews/4066.html

http://www.childbrand.ua/sitenews/4053.html