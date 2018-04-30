jenya_nikolaef

Разработка сайтов любой сложности, настройка контекстной рекламы, ведение сообществ, SMM

Доброго времени суток! Меня зовут Евгений. Мне 19 лет. В 2010 году начал свою деятельность в сфере web-разработки. В 2018 получил официальное приглашение на Международный экономический форум в Санкт-Петербург при поддержке правительства Ивановской области. Являюсь официальный партнером Yandex Direct, 1c Битрикс, Битрикс24 и SprintHost.

За 8 лет мною было сделано 200+ проектов и различных заданий. Из них можно выделить международную площадку детских товаров. Накопленные знания позволяют выполнить проект абсолютно любой сложности в максимально короткие сроки!