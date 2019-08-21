Привлекаю клиентов для бизнеса из соцсетей Facebook & Instagram. Настраиваю и веду окупаемую таргетированную рекламу для бизнеса. Проходил обучение в «Академии интернет-профессий №1».

В работу входит:

• анализ целевой аудитории;

• разработка стратегии продвижения;

• консультация по повышению эффективности сайта;

• создание рекламных объявлений и текстов;

• анализ эффективности рекламной кампании;

• оптимизация рекламной кампании.

Зачем это Вам?

• Вы получите клиентов из социальных сетей.

• При этом реклама будет нацелена на максимально заинтересованную аудиторию.

• Получите заявки по заранее обговоренной цене.

• Сможете масштабировать бизнес, создав систему постоянных продаж через социальные сети Facebook и Instagram.