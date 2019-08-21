Привлекаю клиентов для бизнеса из соцсетей Facebook & Instagram. Настраиваю и веду окупаемую таргетированную рекламу для бизнеса. Проходил обучение в «Академии интернет-профессий №1».
В работу входит:
• анализ целевой аудитории;
• разработка стратегии продвижения;
• консультация по повышению эффективности сайта;
• создание рекламных объявлений и текстов;
• анализ эффективности рекламной кампании;
• оптимизация рекламной кампании.
Зачем это Вам?
• Вы получите клиентов из социальных сетей.
• При этом реклама будет нацелена на максимально заинтересованную аудиторию.
• Получите заявки по заранее обговоренной цене.
• Сможете масштабировать бизнес, создав систему постоянных продаж через социальные сети Facebook и Instagram.
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