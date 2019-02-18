Меня зовут Юлия Лундина и я моделирую в Revit.
Простые и сложные объекты главное в которых это заложенная вних информация.
Родилась и выросла я в Екатеринбурге, там же получилаобразование в Уральском Архитектурно-Художественном университете.
Когда в подростковом возрасте передо мной встал вопросвыбора профессии особых сомнений не было – архитектура. Казалось бы всё просто
и ясно, но чем дальше в лес, тем отчётливее я понимала, что сфера широкая и
сразу делать всё не получится, да и наверно не стоит. Так я пришла к
информационному моделированию.
Что делаю?
Разработка моделей здания в том числе геометрически сложныхс использованием Autodesk Revit.
Разработка аннотационных, а также 2D и 3D семейств в AutodeskRevit.
Визуализациясредствами Autodesk Revit.
Консультационные услуги по пакету Autodesk Revit.
Разработка чертежей стадии П.
Разработка чертежей стадии Р.
Оформление текстовых и графических материалов для резюме,визиток, презентаций, брошюр, афиш.
Как делаю?
Погружаюсь в работу.
Прорабатываю детали.
Принимаю во внимание и ценю деятельность и вклад другихлюдей.
Соблюдаю сроки.
Действую по ТЗ.
Предоставляю отчёт о проделанной работе.
Портфолио по ссылке https://www.behance.net/jloondina.
Почта для связи [email protected].