Revit моделлер

Меня зовут Юлия Лундина и я моделирую в Revit.

Простые и сложные объекты главное в которых это заложенная вних информация.

Родилась и выросла я в Екатеринбурге, там же получилаобразование в Уральском Архитектурно-Художественном университете.

Когда в подростковом возрасте передо мной встал вопросвыбора профессии особых сомнений не было – архитектура. Казалось бы всё просто

и ясно, но чем дальше в лес, тем отчётливее я понимала, что сфера широкая и

сразу делать всё не получится, да и наверно не стоит. Так я пришла к

информационному моделированию.

Что делаю?

Разработка моделей здания в том числе геометрически сложныхс использованием Autodesk Revit.

Разработка аннотационных, а также 2D и 3D семейств в AutodeskRevit.

Визуализациясредствами Autodesk Revit.

Консультационные услуги по пакету Autodesk Revit.

Разработка чертежей стадии П.

Разработка чертежей стадии Р.

Оформление текстовых и графических материалов для резюме,визиток, презентаций, брошюр, афиш.

Как делаю?

Погружаюсь в работу.

Прорабатываю детали.

Принимаю во внимание и ценю деятельность и вклад другихлюдей.

Соблюдаю сроки.

Действую по ТЗ.

Предоставляю отчёт о проделанной работе.

Портфолио по ссылке https://www.behance.net/jloondina.

Почта для связи [email protected].