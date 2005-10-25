Максименко О.А.

03.11.1977

Образование высшее экономическое, диплом переводчика англ, нем. держ образца.

Стаж 7 лет переводчик английского, усные и письменные переводы, книги, сихронный перевод.

Немецкий 1 год, усный, письменный перевод, в т.ч. религиозные статтьи

Зарегистрирована у нотариуса. Сотрудничала с ОБСЕ, ТАСИС.

Владею ПК опыт. пользователь. Имею в наличии свой компютер поключеный к кабельному интернет. Печатаю вслепую. Готова к сотрудничеству и дистанционной работе.

Желаемаю оплата: письм пер. 4 ус.ед 1700 знаков письм. пер.

10 ус. ед. усный.

Возможны кратковременные командировки по месту работы, 1-2 дня.