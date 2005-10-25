Максименко О.А.
03.11.1977
Образование высшее экономическое, диплом переводчика англ, нем. держ образца.
Стаж 7 лет переводчик английского, усные и письменные переводы, книги, сихронный перевод.
Немецкий 1 год, усный, письменный перевод, в т.ч. религиозные статтьи
Зарегистрирована у нотариуса. Сотрудничала с ОБСЕ, ТАСИС.
Владею ПК опыт. пользователь. Имею в наличии свой компютер поключеный к кабельному интернет. Печатаю вслепую. Готова к сотрудничеству и дистанционной работе.
Желаемаю оплата: письм пер. 4 ус.ед 1700 знаков письм. пер.
10 ус. ед. усный.
Возможны кратковременные командировки по месту работы, 1-2 дня.