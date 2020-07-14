ОБО МНЕ
- Опыт и компетентность
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
- Настойчивость и эффективность
- Надёжность и пунктуальность
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через месенджеры (телеграм, ватсап) +79600338702
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Карта Российского банка(сбербанк)
Qiwi: +79600338702
Яндекс.Деньги: 4100111317774977
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Никита.