joskii

Никита Харитонов joskii

 
28 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн, компьютерная графика, полиграфия, логотипы, меню и т.д.

ОБО МНЕ

  • ﻿ ﻿Опыт и компетентность
  • ﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
  • ﻿ ﻿Настойчивость и эффективность
  • ﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

 Карта Российского банка(сбербанк)

﻿ ﻿Qiwi:  +79600338702

 Яндекс.Деньги: 4100111317774977

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Никита.