Дизайн, компьютерная графика, полиграфия, логотипы, меню и т.д.

ОБО МНЕ

﻿ ﻿Опыт и компетентность

﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций

﻿ ﻿Настойчивость и эффективность

﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

Карта Российского банка(сбербанк)

﻿ ﻿Qiwi: +79600338702

Яндекс.Деньги: 4100111317774977

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Никита.