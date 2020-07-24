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Юлия Шмелева
jshmelyova
jshmelyova
24 года
Россия
/
Новосибирск
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Урбанист-проектировщик
Работа в разделах ПЗУ и АР.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Благоустройство территории
113 просмотров
Инженерные сети
106 просмотров
Планировка одноэтажного здания
116 просмотров
Фасады и визуализация одноэтажного здания
96 просмотров
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