Гармоничный, смелый, современный дизайн

С удовольствием разовью, улучшу любую вашу идею с нуля.

Логотипы, фирменный стиль, иллюстрация, полиграфия, ui, ux - design, креативы для smm и рекламы.

Краткое описание сотрудничества со мной:

1. Работа с брифом.

2. Соглашение сроков.

3. Обязательная предоплата, которая не возвращается.

4. Обсуждение готовых вариантов.

5. Утверждение или доработка одного из них.

6. Оплата оставшейся суммы.

7. Получение всех исходников.

8. Отзыв.

Буду рада сотрудничеству) Связаться со мной можно через weblancer, telegram или почту.