julia-chernika

составление юридических документов, консультация, а так же все виды работы с текстом (контент, набор, расшифровка аудио и видео файлов и т.д.

Большой опыт удаленной работы как по графику (в официальной фирме, через скайп), так и в свободном режиме. Высокая грамотность, хороший слог, опыт ведения деловой переписки (высшее юридическое образование, практика в данной сфере). Большой опыт расшифровки аудио и видео записей (монтажные листы для телевидения, семинары, интервью, судебные заседания и т.п.) Умение работать с большими объемами текста (быстрый набор (в т.ч. и вслепую), редактура, проверка орфографии и пунктуации, изложение информации в различных стилях и т.д.) Пунктуальность и ответственность. Технические возможности для работы: безлимитный интернет, стационарный ПК с оптико-волокном (выделенка) и планшет с 3G.