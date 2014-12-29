Пишу только для очень хороших людей
PR-специалист. Опыт в медиасфере более 8 лет.
Дополнительно: практические знания в сфере журналистики, рекламы.
Начинаю в сфере юриспруденции (могу оказать консультативную помощь)
Уважаю гуманитарные науки
Могу предоставить примеры работы, можем вместе попробовать что-то новое.
Развиваюсь, нацелена на результат и долговременное сотрудничество.
Что мне нравится писать:
- Пресс-релизы, медиа-киты, деловые письма (уточняйте)
- Коммерческие предложения (по понятным мне тематикам)
- PR и рекламные кампании
- Маркентинговые и социологические исследования
- Статьи на интересные для меня тематики (красота, мода, отношения)
- Научные материалы (дипломы, курсовые, творческие задания)
Рада плодотворному сотрудничеству.
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