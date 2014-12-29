julia3010

Юлия julia3010

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Пишу только для очень хороших людей

PR-специалист. Опыт в медиасфере более 8 лет.

Дополнительно: практические знания в сфере журналистики, рекламы.

Начинаю в сфере юриспруденции (могу оказать консультативную помощь)

Уважаю гуманитарные науки

Могу предоставить примеры работы, можем вместе попробовать что-то новое.

Развиваюсь, нацелена на результат и долговременное сотрудничество.

Что мне нравится писать:

  • Пресс-релизы, медиа-киты, деловые письма (уточняйте)
  • Коммерческие предложения (по понятным мне тематикам)
  • PR и рекламные кампании
  • Маркентинговые и социологические исследования
  • Статьи на интересные для меня тематики (красота, мода, отношения)
  • Научные материалы (дипломы, курсовые, творческие задания)
С вопросами и предложениями:  [email protected]

Рада плодотворному сотрудничеству.