Пишу только для очень хороших людей

PR-специалист. Опыт в медиасфере более 8 лет.

Дополнительно: практические знания в сфере журналистики, рекламы.

Начинаю в сфере юриспруденции (могу оказать консультативную помощь)

Уважаю гуманитарные науки

Могу предоставить примеры работы, можем вместе попробовать что-то новое.

Развиваюсь, нацелена на результат и долговременное сотрудничество.

Что мне нравится писать:

Пресс-релизы, медиа-киты, деловые письма (уточняйте)

Коммерческие предложения (по понятным мне тематикам)

PR и рекламные кампании

Маркентинговые и социологические исследования

Статьи на интересные для меня тематики (красота, мода, отношения)

Научные материалы (дипломы, курсовые, творческие задания)

Рада плодотворному сотрудничеству.