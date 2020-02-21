julia_yakhina

Скрупулёзность - мой конёк.
Здравствуйте!
Ко мне можно обратиться за подмогой со всем, что касается работы со словом - от художественного до делового:
♦ редактирование и корректура текста;
♦ написание уникального контента (желательно гуманитарного уклона);
♦ создание красивой рассылки с новостями и фотографиями (с графическими редакторами также дружу);
♦ работа со всевозможными таблицами, прайсами и прочей канцелярской информацией;
♦ идеальное причесывание данных, к примеру, на готовящихся к печати этикетках;
♦ наполнение сайта карточками товаров с изображениями.
И да, время от времени пишу стихи, а прежде писала и, случалось, издавала прозу в жанре философской сказки. Поэтому наибольшим счастьем для меня стала бы работа над Вашим творческим произведением.
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