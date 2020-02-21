julia_yakhina

Скрупулёзность - мой конёк.

Здравствуйте!

Ко мне можно обратиться за подмогой со всем, что касается работы со словом - от художественного до делового:

♦ редактирование и корректура текста;

♦ написание уникального контента (желательно гуманитарного уклона);

♦ создание красивой рассылки с новостями и фотографиями (с графическими редакторами также дружу);

♦ работа со всевозможными таблицами, прайсами и прочей канцелярской информацией;

♦ идеальное причесывание данных, к примеру, на готовящихся к печати этикетках;

♦ наполнение сайта карточками товаров с изображениями.

И да, время от времени пишу стихи, а прежде писала и, случалось, издавала прозу в жанре философской сказки. Поэтому наибольшим счастьем для меня стала бы работа над Вашим творческим произведением.