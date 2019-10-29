juliadooby

Юлия juliadooby

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф, Веб дизайнер

Добрый День, меня зовут Юлия!

Я занимаюсь фотосъемкой и разработкой дизайна IT проектов.

Более подробно о моих услугах:

  • Проведение фотосъемок на территории клиента, (выездная фотосъемка)
  • Проведение фотосъемок в студии
  • Обработка фотографий (цветокоррекция, коллажирование, ретушь)
  • Проведение постановочных фотосессий (Портретная, Семейная, Детская студийная съемка, Стрит - стайл)
  • Предметная съемка товаров
  • Интерьерная съемка
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  • Дизайн для сайтов
  • Логотипы
  • Элементы фирменного стиля
  • Иконки
  • Баннеры
  • Флаеры
  • Листовки
  • Вывески
  • Визитки
Моб.: 8(963) 788-27-32 WhatsApp

Почта: [email protected]

 Если интересно - пишите, детали обсудим!

Фотосъемка
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$999.99/час
от $23от 3 дней
нет рейтинга