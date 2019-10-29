Фотограф, Веб дизайнер
Добрый День, меня зовут Юлия!
Я занимаюсь фотосъемкой и разработкой дизайна IT проектов.
Более подробно о моих услугах:
- Проведение фотосъемок на территории клиента, (выездная фотосъемка)
- Проведение фотосъемок в студии
- Обработка фотографий (цветокоррекция, коллажирование, ретушь)
- Проведение постановочных фотосессий (Портретная, Семейная, Детская студийная съемка, Стрит - стайл)
- Предметная съемка товаров
- Интерьерная съемка
- Дизайн для сайтов
- Логотипы
- Элементы фирменного стиля
- Иконки
- Баннеры
- Флаеры
- Листовки
- Вывески
- Визитки
Почта: [email protected]
Если интересно - пишите, детали обсудим!
Действие аккаунта приостановлено!
Фотосъемка
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$999.99/час
от $23от 3 дней
нет рейтинга