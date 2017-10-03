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Здравствуйте уважаемые клиенты

Меня зовут Юля! Графический дизайн не только моя работа, но и мое хобби,

поэтому к каждому проекту я подхожу с пониманием и удовольствием. К

каждому клиенту нахожу подход.

С радостью разработаю для Вас:

-ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ

(визитки, дисконтные карты,

листовки, буклеты, флаера, афиши и т.д.),

-ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

-ЛОГОТИПЫ

-НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

(баннеры, вывески, таблички, стенды и т.д.)

-ФОТОКОЛЛАЖИ

-ПРЕЗЕНТАЦИИ