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Здравствуйте уважаемые клиенты
Меня зовут Юля! Графический дизайн не только моя работа, но и мое хобби,
поэтому к каждому проекту я подхожу с пониманием и удовольствием. К
каждому клиенту нахожу подход.
С радостью разработаю для Вас:
-ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ
(визитки, дисконтные карты,
листовки, буклеты, флаера, афиши и т.д.),
-ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
-ЛОГОТИПЫ
-НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
(баннеры, вывески, таблички, стенды и т.д.)
-ФОТОКОЛЛАЖИ
-ПРЕЗЕНТАЦИИ
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