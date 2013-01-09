juliett883

Актриса, специалист по недвижимости, ресторанному бизнесу и русскому языку.

2001 – 2006 гг. – работа корреспондентом в районной газете «Призыв» (Ярославская обл.);

2006 г. – 1е место в районной олимпиаде по русскому языку (Ярославская обл.);

2006 г. – 1е место в межрегиональной олимпиаде по педагогике (г.Ярославль);

2006 – 2010 гг. – учеба в Высшем театральном училище (институте) имени М.С.Щепкина (г.Москва);

2006 – 2010 гг – участие в проектах российского телевидения, кинематографа и шоу-бизнеса (г.Москва);

2009 -2010 гг – работа в студии дошкольного развития при театре «На Вернадского, 13», преподаватель музыки (г.Москва);

2008 – 2010 гг – работа организатором и ведущей новогодних мероприятий для детей и взрослых (г.Москва);

09.2010 – 12.2010 гг – работа в театре «У Никитских ворот» , актриса (г.Москва);

09.2010 – 09.2011 гг – работа в ресторане VIP-зала в аэропорту Шереметьево (МО), старший менеджер

Должностные обязанности:

- организация и контроль работы ресторана (производство, санитарное и техническое состояние, безопасность)

- организация и контроль качества обслуживания

- управление персоналом, контроль дисциплины

- создание мотивационных систем

- разрешение проблем внутри персонала и ситуаций, связанных с Гостями

- проведение кассовых операций и оформление кассовых документов

09.2011 – 12.2011 гг – работа над открытием заведения общественного питания – ресторана «ORIENTAL EXPRESS» (а/п Шереметьево):

- подбор поставщиков

- проведение переговоров с поставщиками на предмет подписания удовлетворяющих нашу компанию договоров

- выбор и заказ оборудования для ресторана

- подбор персонала, проведение собеседований

- обучение персонала

- организация системы работы

12.2011 – 10.2012 гг – работа в компании «БЕСТ-Новострой» (г.Москва) в должности эксперта по продаже новостроек:

Должностные обязанности:

Продажа квартир в новостройках на разных стадиях готовности:

- консультации по телефону

- консультирование клиентов непосредственно на объекте

- показ квартир готовых для просмотров с сопутствующими комментариями о проведении коммуникаций, устройстве системы отопления и т.п.

- подписание ряда договоров с клиентами (договора возмездного оказания услуг, договора оформления, договора участия в долевом строительстве (214ФЗ), договора паенакопления (ЖСК)

- консультирование клиентов по юридическим вопросам, связанным с содержанием договора участия в долевом строительстве и Федерального Закона №214

- ведение сделки от бронирования до выдачи на оплату зарегистрированного договора участия в долевом строительстве

- участие в выставках «Недвижимость от лидеров» в ЦДХ (г.Москва)

Личные качества:

- повышенное чувство ответственности

- способность увлекаться работой

- честность

- совестливость

- исполнительность

- конкретность

- требовательность к себе

- активность

- умение слушать и слышать

- способность грамотно говорить и договариваться с людьми

- объективность

- коммуникабельность

- сдержанность и корректность

- умение сглаживать конфликты и решать проблемы

Я, возможно не скромно, считаю себя талантливым человеком, поэтому всё, за что я берусь, у меня, как правило, получается. Что не могу – не делаю, а что делаю – делаю на совесть. Я человек увлекающийся, быстро вхожу во вкус и начинаю получать удовольствие от работы, которую выполняю. Всё, чем я когда-либо занималась, я любила, и это не кажется мне везением или стечением обстоятельств – я уверена, что это свойство моего характера. А сотрудник, который любит свою работу – находка для работодателя.

Контакты:

Моб. 8(905)136-46-93

E-mail [email protected]