Опытный многоязычный переводчик (рус., англ., чеш. и итал. яз.)

Обитательница золотого сердца Европы - Праги, - я более двух лет профессионально занимаюсь переводами с/на чешский, английский, русский, итальянский языки. Родной язык - русский, выросла в Санкт-Петербурге. Предоставляю различные услуги в сфере письменных и устных переводов.

Мои основные области работы:

Общие темы, бизнес-переписка, торговые документы, веб-страницы, реклама, документация, креатив, академические работы, творческие переводы и т.п.

Работа выполняется точно в срок, качественно, с последующей приоритеnной поддержкой.

Стоимость каждого проекта согласовывается.

Арина Жданова, Прага

тел. +420 774 697 076

e-mail: [email protected]