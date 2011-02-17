Опытный многоязычный переводчик (рус., англ., чеш. и итал. яз.)
Обитательница золотого сердца Европы - Праги, - я более двух лет профессионально занимаюсь переводами с/на чешский, английский, русский, итальянский языки. Родной язык - русский, выросла в Санкт-Петербурге. Предоставляю различные услуги в сфере письменных и устных переводов.
Мои основные области работы:
Общие темы, бизнес-переписка, торговые документы, веб-страницы, реклама, документация, креатив, академические работы, творческие переводы и т.п.
Работа выполняется точно в срок, качественно, с последующей приоритеnной поддержкой.
Стоимость каждого проекта согласовывается.
Арина Жданова, Прага
тел. +420 774 697 076
e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!