juristvologda

Александр juristvologda

 
35 летРоссия/Вологда
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
юридическая помощь и консультирование по правовым вопросам

-Правовые консультации по всем направлениям права. 

-Представительство в суде по гражданским делам 

-Обжалование незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

- Обжалование неправомерных ответов из государственных органов 

Предложить работу, а также отзывы о работе можно посмотреть тут: vk.com/spravedlivii_jurist

Юридические услуги
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