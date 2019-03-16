юридическая помощь и консультирование по правовым вопросам

-Правовые консультации по всем направлениям права.

-Представительство в суде по гражданским делам

-Обжалование незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела

- Обжалование неправомерных ответов из государственных органов

Предложить работу, а также отзывы о работе можно посмотреть тут: vk.com/spravedlivii_jurist