юридическая помощь и консультирование по правовым вопросам
-Правовые консультации по всем направлениям права.
-Представительство в суде по гражданским делам
-Обжалование незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
- Обжалование неправомерных ответов из государственных органов
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