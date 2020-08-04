Переводчик (англ-рус-укр)
- Уровень: B2 (Upper-Intermidiate).
- Мои рабочие языки: английский, русский и украинский.
- Перевожу тексты любой тематики.
- Работаю как с текстовым форматом, так и с аудио, видео, субтитрами, изображениями, мемами и т.д.
- Качество работы обеспечивают моя дотошность и перфекционизм в плане подбора слов, грамматических конструкций.
- Скорость зависит от количества страниц.
- Метод оплаты: ПриватБанк.
- сделать крутую презентацию;
- отредактировать текст, написать похожую статью (рерайтинг);
- озвучить книгу.