justdo

Анна justdo

 
23 годаУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик (англ-рус-укр)
  • Уровень: B2 (Upper-Intermidiate).
  • Мои рабочие языки: английский, русский и украинский.
  • Перевожу тексты любой тематики.
  • Работаю как с текстовым форматом, так и с аудио, видео, субтитрами, изображениями, мемами и т.д.
  • Качество работы обеспечивают моя дотошность и перфекционизм в плане подбора слов, грамматических конструкций.
  • Скорость зависит от количества страниц.
  • Метод оплаты: ПриватБанк.
Что еще могу?

  • сделать крутую презентацию;
  • отредактировать текст, написать похожую статью (рерайтинг);
  • озвучить книгу.