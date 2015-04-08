Освіта:

2008 – 2012рр. – Житомирський державний університет імені Івана Франка (одержала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію бакалавра із соціальної педагогіки, соціального педагога. Отримала диплом з відзнакою.

2012 – 2013рр. - Житомирський державний університет імені Івана Франка ( здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальності підготовки «Соціальна педагогіка». Отримала диплом з відзнакою.

Знання мов:

Українська, російська мови – вільно; англійська мова – базовий рівень.

Професійні навички:

Володію ПК на рівні досвідченого користувача (OC Windows, Microsoft Office, знання інтернет);

В межах навчальної програми та соціально-педагогічних практик отримала навички проведення навчальних тренінгів, індивідуального консультування, волонтерської роботи.

Професійна підготовка:

Засвоїла курс навчання у «Школі гендерної рівності» Центру Гендерної освіти Житомирського державного університету ім. І. Франка;

Закінчила курси консультантів Телефону Довіри при Студентській Соціальній Службі Для Молоді Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Завершила курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України.

Особисті якості: відповідальна, старанна, готова до співпраці та набуття нових знань та навичок; притаманні емпатійність та тактовність, доброзичливість, ввічливість, акуратність, пунктуальність; вимоглива до себе та оточуючих, грамотно побудована мова.