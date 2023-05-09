Все просто, я веб-дизайнер

Привет!



Меня зовут Константин и я работаю в сфере веб

и графического дизайна с 2019 года.



За это время собрал отличную команду разработчиков с опытом разработок более двух лет. За плечами опыт в разработке, как простых лендингов и многостраничных веб-сайтов, так и работа с различными системами учета.

Мои соцсети и портфолио

Сайт-портфолио: https://www.shipilenko.ru

Behance: https://www.behance.net/ghost2design

Telegram: https://t.me/k_shipilenko

WhatsApp: https://wa.me/79145907695

E-mail: [email protected]