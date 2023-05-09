Константин k_shipilenkok_shipilenko
25 летРоссия/Благовещенск
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Все просто, я веб-дизайнер
Привет!
Меня зовут Константин и я работаю в сфере веб
и графического дизайна с 2019 года.
За это время собрал отличную команду разработчиков с опытом разработок более двух лет. За плечами опыт в разработке, как простых лендингов и многостраничных веб-сайтов, так и работа с различными системами учета.
Мои соцсети и портфолио
Сайт-портфолио: https://www.shipilenko.ru
Behance: https://www.behance.net/ghost2design
Telegram: https://t.me/k_shipilenko
WhatsApp: https://wa.me/79145907695
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!