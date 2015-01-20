kadesign2012

Дизайн и реализация интерьеров

Крыжановский Анатолий. Люблю создавать красивые и функциональные интерьеры. Опыт работы в сфере дизайна интерьеров 8 лет. Образование высшее по специальности дизайн интерьера. Отдаю предпочтение проектированию в современном стиле, легкой классике и модерне.

В моей команде работают перспективные декораторы и дизайнеры. Особое внимание уделяю авторскому надзору и подбору материалов, так-как мало нарисовать красивый интерьер, нужно еще уметь его воплотить в жизнь.

Преимущества работы с моей командой:

- Узкая специфика работы нашего коллектива, мы занимаемся только интерьером: дизайн, составление технической документации, визуализации, авторский надзор.

- Самостоятельное воплощением проекты в жизнь - ремонтно-строительные и отделочные работы.

- Профессиональный подбор и закупка отделочных материалов. Авторский надзор над проектом.

Количество и стоимость технической документации зависит от сложности проекта и его стадии. Стоимость дизайна считается по метрам квадратным пола, а это, примерно, от 100 гривен за метр квадратный.

Оплата за дизайн-проект осуществляется в 4 этапа:

1. 20% - стадия утверждения планировочного решение,

2. 30% - стадия эскиза,

3. 30% - стадия утвержденных визуализаций,

4. 20% - сдача проекта.

В стандартный состав дизайн-проекта входит:

1. обмерочный план,

2. план расстановки мебели,

3. план демонтожа конструкций,

4. план монтажа конструкций,

5. план потолков,

6. план освещения,

7. план раскладки напольных покрытий,

8. план электрооборудования (розетки),

9. план электрооборудования (выключатели),

10. план теплых полов,

11. раскладка плитки в санузлах,

12. смета по отделочным материалам,

13. визуализации (всех помещений).