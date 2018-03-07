kadowanie

Ринат kadowanie

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

Разработка сайтов, верстка страниц.

HTML5, CSS3, JS, Python. CMS: MODX Revo, Wordpress. Frameworks: Django.

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Отзывы заказчиков

Roz2six
Артем 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт на шаблоннике. Тема: консалтинг
Большое спасибо Ринату за проделанную работу! Нам хотелось нового взгляда, новых идей - и мы это получили. Работа выполнена качественно, все правки и нюансы были услышаны и оперативно внесены. Думаю, что будем сотрудничать дальше!=)) Сайт: http://bwin2bwin.com/
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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