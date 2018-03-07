Веб-разработчик
Разработка сайтов, верстка страниц.
HTML5, CSS3, JS, Python. CMS: MODX Revo, Wordpress. Frameworks: Django.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Большое спасибо Ринату за проделанную работу! Нам хотелось нового взгляда, новых идей - и мы это получили. Работа выполнена качественно, все правки и нюансы были услышаны и оперативно внесены. Думаю, что будем сотрудничать дальше!=)) Сайт: http://bwin2bwin.com/
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!