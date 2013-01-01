kaf1985

Анастасия kaf1985

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Точность в сроках.Оригинальность в исполнении.

Приветствую Вас и благодарю за проявленный интерес. Меня зовут Анастасия. Я специализируюсь на выполнении студенческих работ уже более 5 лет. Первый шаг к занятию этим "замысловатым промыслом" был сделан еще в студенческие годы, именно тогда я поняла, что мне НРАВИТСЯ помогать студентам. К счастью, образование позволяло выполнять наиболее востребованные работы по направлениям экономики и юриспруденции.

Кстати,об образовании:

2002-2007 гг. - Алтайский Государственный Аграрный Университет.Специальность:" Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса"

2005-2008 гг. - Алтайская Академия Экономики и Права. Специальность:" Юриспруденция".

После получения первого образования начала осваивать на практике экономические азы.

Опыт работы:

2007 - 2012 гг. - ООО" Прайд - А" - Экономист отдела труда и заработной платы в одной из торговых сетей.

После рождения ребенка выполнение студенческих работ стало моим основным источником дохода, именно поэтому я здесь. Буду рада сотрудничать с хорошими заказчиками и выполнять сложные, интересные работы. Я гарантирую соблюдение сроков и Ваших требований.

Отзывы заказчиков

axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
0 баллов
12 лет назад
Диплом по экономике
Автор пропал
marina_caterina
Марина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
$200
9 баллов
12 лет назад
Диплом Менеджмент организации
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
0 баллов
12 лет назад
Реферат "Организация труда"
Автор пропала
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Курсовая работа Учет и анализ банкротств
Отличный специалист, рекомендую.
Приятное сотрудничество и своевременная оплата. Замечательный заказчик.
Ответный отзыв