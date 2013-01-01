Точность в сроках.Оригинальность в исполнении.

Приветствую Вас и благодарю за проявленный интерес. Меня зовут Анастасия. Я специализируюсь на выполнении студенческих работ уже более 5 лет. Первый шаг к занятию этим "замысловатым промыслом" был сделан еще в студенческие годы, именно тогда я поняла, что мне НРАВИТСЯ помогать студентам. К счастью, образование позволяло выполнять наиболее востребованные работы по направлениям экономики и юриспруденции.

Кстати,об образовании:

2002-2007 гг. - Алтайский Государственный Аграрный Университет.Специальность:" Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса"

2005-2008 гг. - Алтайская Академия Экономики и Права. Специальность:" Юриспруденция".

После получения первого образования начала осваивать на практике экономические азы.

Опыт работы:

2007 - 2012 гг. - ООО" Прайд - А" - Экономист отдела труда и заработной платы в одной из торговых сетей.

После рождения ребенка выполнение студенческих работ стало моим основным источником дохода, именно поэтому я здесь. Буду рада сотрудничать с хорошими заказчиками и выполнять сложные, интересные работы. Я гарантирую соблюдение сроков и Ваших требований.